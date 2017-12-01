Эдди Альварес одержал победу нокаутом в UFC 218

Соперником американца был его соотечественник Джастин Гэтжи.
Сегодня 10:19
Ссылки по теме:
- Мафия назначила сумму в 900 тысяч долларов за голову Конора МакГрегора - экс-боец UFC
- Пусть придут и попробуют взять меня - МакГрегор о конфликте с гангстерами
- Чемпионка UFC потерпела первое поражение в карьере и потеряла титул после пяти защит подряд
Эдди Альварес. Фото с сайта mmafighting.com
Американский боец смешанных единоборств Эдди Альварес одержал досрочную победу на турнире UFC 218, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В качестве соперника Альвареса выступил его соотечественник Джастин Гэтжи. Оба бойца начали поединок достаточно нервно. Динамику создавали в основном частые "лоу-кики", которые сопровождались комбинациями ударов руками.
К концовке второго раунда щека Альвареса заметно вздулась. Причем к этому моменту оба бойца получили сильные повреждения. Развязка же наступила в третьем раунде. И Альварес, и Гэтжи к этому моменту изрядно устали. Поединок напоминал битву "пьяных мастеров". Несмотря на это, Альваресу удалось провести точный и мощный удар коленом, который стал решающим - рефери остановил бой.
Добавим, что UFC 218 проходит в данное время в Детройте, Мичиган (США). В главном поединке шоу сойдутся Макс Холлоуэй (США) и Жозе Альдо (Бразилия). Бой состоится за звание чемпиона мира в легком весе.
В качестве соперника Альвареса выступил его соотечественник Джастин Гэтжи. Оба бойца начали поединок достаточно нервно. Динамику создавали в основном частые "лоу-кики", которые сопровождались комбинациями ударов руками.
К концовке второго раунда щека Альвареса заметно вздулась. Причем к этому моменту оба бойца получили сильные повреждения. Развязка же наступила в третьем раунде. И Альварес, и Гэтжи к этому моменту изрядно устали. Поединок напоминал битву "пьяных мастеров". Несмотря на это, Альваресу удалось провести точный и мощный удар коленом, который стал решающим - рефери остановил бой.
Добавим, что UFC 218 проходит в данное время в Детройте, Мичиган (США). В главном поединке шоу сойдутся Макс Холлоуэй (США) и Жозе Альдо (Бразилия). Бой состоится за звание чемпиона мира в легком весе.