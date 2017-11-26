Боец ММА отправил соперника в жесточайший нокаут и начал молиться за его здоровье

Проигравшего буквально "заморозило" и тот без сознания рухнул на пол.
Сегодня 10:04
Кадр с видео на YouTube
Боец смешанного стиля Сэмюэл Ильницки отправил соперника жесточайший нокаут, но стал праздновать победу, а начал молиться за его здоровье. Об этом сообщает Eurosport.
Бой между Ильницки и Соломоном Роджерсом состоялся на этой неделе в Англии. Ильницки нокаутировал соперника ударом ногой в челюсть, после чего Роджерс рухнул на пол, потеряв сознание.
Ролик стал вирусным в сети не только из-за эффектного нокаута – после удара Ильницки распереживался за здоровье соперника и даже не отпраздновал победу.
Отмечается, что Роджерса привели в сознание. Его здоровью ничего не угрожает.
Бой между Ильницки и Соломоном Роджерсом состоялся на этой неделе в Англии. Ильницки нокаутировал соперника ударом ногой в челюсть, после чего Роджерс рухнул на пол, потеряв сознание.
Ролик стал вирусным в сети не только из-за эффектного нокаута – после удара Ильницки распереживался за здоровье соперника и даже не отпраздновал победу.
Отмечается, что Роджерса привели в сознание. Его здоровью ничего не угрожает.