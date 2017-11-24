Казахстанское противостояние на Fight Nights Global 80 завершилось удушающим приемом

Все бои на турнире пока заканчиваются досрочно.
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Касыбай (слева) и Жолдыбай. Фото Fight Nights Global
В Алматы прошли еще один бой на турнире Fight Nights Global 80, организованный новым казахстанским промоушеном AFC и российской компанией Fight Nights Global, передает корреспондент Vesti.kz.
В нем казахстанец Муратбек Касымбай в первом раунде удушающим приемом победил Нуржана Жолдыбая. Теперь у Касымбая три победы при одном поражении, а его соперник дебютировал в смешанных единоборствах.
В других боях QAZAQ70 Арман Алимов досрочно победил Даулета Излетеу, Еркын Талгатулы "задушил" Нуржана Тутку, Олжас Ескараев удушающим приемом победил Медета Базарбекова, Нуржан Акишев c помощью "треугольника" заставил сдаться Мурата Бахторазова.
Отметим, что турнир QAZAQ 70 проходит в несколько этапов в рамках полусреднего веса (70,3 килограмма). Победитель получит десять тысяч долларов.
В рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" состоится 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global
В нем казахстанец Муратбек Касымбай в первом раунде удушающим приемом победил Нуржана Жолдыбая. Теперь у Касымбая три победы при одном поражении, а его соперник дебютировал в смешанных единоборствах.
В других боях QAZAQ70 Арман Алимов досрочно победил Даулета Излетеу, Еркын Талгатулы "задушил" Нуржана Тутку, Олжас Ескараев удушающим приемом победил Медета Базарбекова, Нуржан Акишев c помощью "треугольника" заставил сдаться Мурата Бахторазова.
Отметим, что турнир QAZAQ 70 проходит в несколько этапов в рамках полусреднего веса (70,3 килограмма). Победитель получит десять тысяч долларов.
В рамках Fight Nights Global 80 на "Алматы Арене" состоится 12 боев. В главном событии встретятся казахстанец Куат Хамитов и ирландец Питер Куилли, известный как спарринг-партнер Конора МакГрегора.
Также в главном карде состоится титульный бой казахстанца Георгия Кичигина и бой экс-претендента на чемпионский пояс - казахстанца Жалгаса Жумагулова.
Прямая трансляция Fight Nights Global