Букмекеры определились с фаворитом поединка Куата Хамитова со спарринг-партнером МакГрегора

Казахстанский боец MMA встретится с Питером Куилли 26 ноября в Алматы.
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Сегодня, 26 ноября, на "Алматы Арене" состоится поединок казахстанского бойца смешанных единоборств Куата "Наймана" Хамитова с ирландцем Питером Куилли. Оба спортсмена успешно прошли процедуру взвешивания, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский вечер единоборств проводится совместными усилиями нового казахстанского промоушена AFC и российской компании Fight Nights. В рамках шоу состоится турнир QAZAQ 70, на котором сойдутся лучшие бойцы страны в весе до 70 килограммов. Победитель получит 10 000 долларов США.
Также в главном карде вечера сойдутся чемпион организации Fight Nights Георгий Кичигин против претендента на титул Магомеда Нурова. Хэдлайнерами всего мероприятия являются Хамитов и Куилли.
По мнению букмекерской конторы "Олимп", явным фаворитом этого поединка является Хамитов. Так, коэффициент на его победу составляет 1.5, в то время, как на успех Куилли - 2.75. На то, что в бою будет зафиксирована ничья, "кэф" равняется 60.
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Напомним, вечер смешанных единоборств начнется в 18:00. Примерное время выхода Хамитова в клетку - 21:45.