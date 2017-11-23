Куат Хамитов успешно прошел взвешивании перед боем со спарринг-партнером Конора МакГрегора

Поединок состоится 26 ноября на "Алматы Арене".
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Куат Хамитов. Фото с сайта vl.ru
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов прошел взвешивание перед боем с Питера Куилли из Ирландии, который станет главным событием вечера единоборств под эгидой российского промоушена Fight Nights и казахстанской компании AFC 26 ноября на "Алматы Арене", передает корреспондент Vesti.kz.
По результатам взвешивания Хамитов показал на весах 70,3 килограмма и оказался легче своего соперника (70,5). Таким образом, казахстанец уложился в лимит.
После церемонии взвешивания казахстанский боец заявил, что верит в поддержку болельщиков.
"Я всегда чувствую поддержку казахстанцев. Я дерусь за свой народ. В этот раз я буду биться как дома, вдвойне", - поделился Хамитов.
Куилли, который является другом, одноклубником и спарринг-партнером мировой звезды ММА Конора МакГрегора, выразил благодарность за гостеприимный прием и пообещал зрелище.
"Спасибо за гостеприимство. Перед боем я получил наставление от Конора МакГрегора. Он сказал, чтобы я показал то, что умею. Я так и поступлю. Приходите и все сами увидите!", - отметил Куилли.
Остальные участники вечера единоборств успешно прошли взвешивание. Действующий чемпион FN казахстанец Георгий Кичигин набрал 77,4 килограмма, что тяжелее его соперника из России Магомеда Нурова на 200 грамм. Казахстанец Жалгас Жумагулов и британец Шадж Хак показали одинаковый вес - 57,2 килограмма.
Стоит отметить, что также уложились в свой вес и все участники турнира по ММА QAZAQ 70, в котором сойдутся лучшие бойцы страны в весе 70 килограммов. Полный список участников андеркарта вечера Хамитова и Куилли доступен по этой ссылке.
Друг и спарринг-партнер МакГрегора. Кто такой следующий соперник Куата Хамитова.
Турнир состоится 26 ноября, начало в 18:00 по времени Астаны.
По результатам взвешивания Хамитов показал на весах 70,3 килограмма и оказался легче своего соперника (70,5). Таким образом, казахстанец уложился в лимит.
После церемонии взвешивания казахстанский боец заявил, что верит в поддержку болельщиков.
"Я всегда чувствую поддержку казахстанцев. Я дерусь за свой народ. В этот раз я буду биться как дома, вдвойне", - поделился Хамитов.
Куилли, который является другом, одноклубником и спарринг-партнером мировой звезды ММА Конора МакГрегора, выразил благодарность за гостеприимный прием и пообещал зрелище.
"Спасибо за гостеприимство. Перед боем я получил наставление от Конора МакГрегора. Он сказал, чтобы я показал то, что умею. Я так и поступлю. Приходите и все сами увидите!", - отметил Куилли.
Остальные участники вечера единоборств успешно прошли взвешивание. Действующий чемпион FN казахстанец Георгий Кичигин набрал 77,4 килограмма, что тяжелее его соперника из России Магомеда Нурова на 200 грамм. Казахстанец Жалгас Жумагулов и британец Шадж Хак показали одинаковый вес - 57,2 килограмма.
Стоит отметить, что также уложились в свой вес и все участники турнира по ММА QAZAQ 70, в котором сойдутся лучшие бойцы страны в весе 70 килограммов. Полный список участников андеркарта вечера Хамитова и Куилли доступен по этой ссылке.
Друг и спарринг-партнер МакГрегора. Кто такой следующий соперник Куата Хамитова.
Турнир состоится 26 ноября, начало в 18:00 по времени Астаны.