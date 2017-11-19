Не могу сказать, что подхожу к бою в отличной форме - Хамитов о подготовке к поединку со спарринг-партнером МакГрегора

Казахстанский боец встретится с Питером Куилли 26 ноября в Алматы.
Сегодня 18:23
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Фото: vk.com/fightnightsofficial
Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов рассказал о своей готовности к поединку против Питера Куилли из Ирландии. В беседе с корреспондентом Vesti.kz "Найман" также отметил, что знает как добиться победы в предстоящем бою.
- Подготовка прошла очень хорошо. Я готовился к бою с августа. Вообще, я должен был драться еще в марте. Но многие соперники отказывались, либо травмировались. Поэтому получился такой долгий простой у меня. Готовился здесь, в Алматы. Двухразовые тренировки, спарринговался, боролся. Все прошло хорошо, сбалансированно.
- Как оцениваете свою готовность?
- Не могу сказать, что подхожу к бою в отличной форме. Никаких проблем со здоровьем нет. Единственная сложность заключается в сгонке веса. Мне необходимо скинуть пару килограммов. И если "весогонка" пройдет отлично, тогда точно никаких проблем не будет.
- Несколько слов о вашем сопернике.
- Соперник у меня очень крепкий боец. Его статистика говорит сама за себя. Проигрывал только решением судей. По большому счету, проигрыш по судейскому решению - не поражение. Он никогда не "стучал", не сдавался, не был в нокауте. Настоящий ирландский воин. Всегда идет до конца. Сильный соперник. Выступал в лучших организациях Европы. Жду очень хороший бой.
- План на поединок уже готов?
- Мы просмотрели его бои. Знаем, что ожидать от Питера. Составили свою картину ведения поединка. Но каким бы не был план на бой, в клетке всегда все может быстро измениться, в любую секунду, во время любого удара. Тяжело предсказать события. Но, как профессиональный боец, я уже знаю как и что надо делать в клетке. Я участвовал в таких больших боях, поэтому знаю, что нужно для победы.
Напомним, 26 ноября на "Алматы Арене" пройдет совместный турнир нового казахстанского промоушена AFC и российской компании Fight Nights. В главном бою вечера сойдутся Хамитов и Куилли. С полным списком андеркарда можно ознакомиться здесь.
Друг и спарринг-партнер МакГрегора. Кто такой следующий соперник Куата Хамитова
- Подготовка прошла очень хорошо. Я готовился к бою с августа. Вообще, я должен был драться еще в марте. Но многие соперники отказывались, либо травмировались. Поэтому получился такой долгий простой у меня. Готовился здесь, в Алматы. Двухразовые тренировки, спарринговался, боролся. Все прошло хорошо, сбалансированно.
- Как оцениваете свою готовность?
- Не могу сказать, что подхожу к бою в отличной форме. Никаких проблем со здоровьем нет. Единственная сложность заключается в сгонке веса. Мне необходимо скинуть пару килограммов. И если "весогонка" пройдет отлично, тогда точно никаких проблем не будет.
- Несколько слов о вашем сопернике.
- Соперник у меня очень крепкий боец. Его статистика говорит сама за себя. Проигрывал только решением судей. По большому счету, проигрыш по судейскому решению - не поражение. Он никогда не "стучал", не сдавался, не был в нокауте. Настоящий ирландский воин. Всегда идет до конца. Сильный соперник. Выступал в лучших организациях Европы. Жду очень хороший бой.
- План на поединок уже готов?
- Мы просмотрели его бои. Знаем, что ожидать от Питера. Составили свою картину ведения поединка. Но каким бы не был план на бой, в клетке всегда все может быстро измениться, в любую секунду, во время любого удара. Тяжело предсказать события. Но, как профессиональный боец, я уже знаю как и что надо делать в клетке. Я участвовал в таких больших боях, поэтому знаю, что нужно для победы.
Напомним, 26 ноября на "Алматы Арене" пройдет совместный турнир нового казахстанского промоушена AFC и российской компании Fight Nights. В главном бою вечера сойдутся Хамитов и Куилли. С полным списком андеркарда можно ознакомиться здесь.
Друг и спарринг-партнер МакГрегора. Кто такой следующий соперник Куата Хамитова