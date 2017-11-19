Bellator официально объявил о следующем бое Федора Емельяненко с экс-чемпионом UFC

Первый поединок в этом промоушене россиянин проиграл досрочно.
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Федор Емельяненко. Фото с сайта mmajunkie.com
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко следующий бой проведет в апреле. Об этом объявил американский промоушен Bellator.
Соперником Емельяненко станет экс-чемпион UFC американец Фрэнк Мира. Их бой состоится в рамках турнира, победитель которого станет обладателем пояса Bellator в тяжелом весе. Точная дата поединка Емельяненко - Мира станет известна позднее.
Отметим, что контракт Емельяненко с Bellator подписан на три боя.
Напомним, в дебютном бою в Bellator Емельяненко в июне проиграл американцу Мэтту Митриону в первом раунде. Для 40-летнего россиянина это было пятое поражение в карьере, также в активе россиянина 36 побед (27 досрочных). Статистика его 38-летнего соперника Миры следующая: 18 побед (14 досрочных) и 11 поражений.
Американский промоушен Bellator (в переводе с латыни - воин) был организован в 2008 году и считается одним из главных конкурентов UFC - самой престижной организации в мире ММА.
Соперником Емельяненко станет экс-чемпион UFC американец Фрэнк Мира. Их бой состоится в рамках турнира, победитель которого станет обладателем пояса Bellator в тяжелом весе. Точная дата поединка Емельяненко - Мира станет известна позднее.
Отметим, что контракт Емельяненко с Bellator подписан на три боя.
Just announced on @SportsCenter: The Heavyweight World Grand Prix bracket is set and kicks off Jan 20th in LA with @ChaelSonnen vs @Rampage4real!! pic.twitter.com/jEB9pPg4wD— Bellator MMA (@BellatorMMA) 23 ноября 2017 г.
Напомним, в дебютном бою в Bellator Емельяненко в июне проиграл американцу Мэтту Митриону в первом раунде. Для 40-летнего россиянина это было пятое поражение в карьере, также в активе россиянина 36 побед (27 досрочных). Статистика его 38-летнего соперника Миры следующая: 18 побед (14 досрочных) и 11 поражений.
Американский промоушен Bellator (в переводе с латыни - воин) был организован в 2008 году и считается одним из главных конкурентов UFC - самой престижной организации в мире ММА.