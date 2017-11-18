Конор МакГрегор планирует вернуться в октагон не раньше апреля

Хотя ранее сообщалось, что ирландец до конца года проведет бой с Тони Фергюсоном.
18 ноября 14:57
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Фото с сайта allboxing.ru
Чемпион UFC в легкой весовой категории Конор МакГрегор может вернуться в бои не раньше апреля. Об этом сообщает Аllboxing.ru со ссылкой на высказывания его тренера.
Как отметил тренер ирландского бойца Джон Кавана, он был удивлен появлением слухов о поединке Нэйта Диаса с чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Джон рассказал, что Конор должен завершить переговоры с UFC прежде, чем назначит следующий поединок, который может состояться не раньше апреля.
Напомним, в августе этого года Конор МакГрегор провел поединок по правилам бокса с американцем Флойдом Мейвезером-младшим. Ирландец проиграл этот бой техническим нокаутом в десятом раунде.
В дальнейшем сообщалось, что до конца года МакГрегор вернется в октагон и проведет бой с Тони Фергюсоном. По крайней мере, в таком ключе прозвучало заявление президента UFC Дана Уайт.
Как отметил тренер ирландского бойца Джон Кавана, он был удивлен появлением слухов о поединке Нэйта Диаса с чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Джон рассказал, что Конор должен завершить переговоры с UFC прежде, чем назначит следующий поединок, который может состояться не раньше апреля.
Напомним, в августе этого года Конор МакГрегор провел поединок по правилам бокса с американцем Флойдом Мейвезером-младшим. Ирландец проиграл этот бой техническим нокаутом в десятом раунде.
В дальнейшем сообщалось, что до конца года МакГрегор вернется в октагон и проведет бой с Тони Фергюсоном. По крайней мере, в таком ключе прозвучало заявление президента UFC Дана Уайт.