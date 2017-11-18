Бразильский боец смешанных единоборств предстанет перед судом за инцидент перед боем в Сиднее

Против него выдвинул официальные обвинения американский полусредневес Колби Ковингтон.
18 ноября 11:51
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Фабрисио Вердум. Фото с сайта karate.ru
Как сообщает vRINGe.com, как бы ни завершился для бразильца Фабрисио Вердума (22-7-1) предстоящий поединок против поляка Марцина Тыбуры, который 18 ноября станет главным событием турнира UFC Fight Night 121 в Сиднее, визит в Австралию он теперь точно запомнит надолго.
Всему виной стал инцидент с участием Вердума, случившийся накануне. По имеющейся информации, у Фабрисио приключился конфликт с американским полусредневесом Колби Ковингтоном, который из словесной перепалки перерос в рукоприкладство.
Вердум утверждает, что американец назвал его "грязным бразильским животным", после чего Фабрисио выбил у него из рук телефон. В ответ Ковингтон якобы нанес удар ногой, а Вердум… запустил в обидчика бумеранг.
На этом выяснение отношений не закончилось. Разгоряченный Колби разразился ругательствами в адрес Вердума, а впоследствии выдвинул против бразильца официальные обвинения. Теперь Фабрисио предстоит 13 декабря предстать перед австралийским судом.
Фабрисио Вердум известен тем, что в свое время победил таких известных бойцов, как Габриэл Гонзага (дважды), Роман Зенцов, Алистар Оверим, Александр Емельяненко, Федор Емельяненко, Антониу Силва, Минотавр Ногейра и Кейн Веласкес.
Всему виной стал инцидент с участием Вердума, случившийся накануне. По имеющейся информации, у Фабрисио приключился конфликт с американским полусредневесом Колби Ковингтоном, который из словесной перепалки перерос в рукоприкладство.
Вердум утверждает, что американец назвал его "грязным бразильским животным", после чего Фабрисио выбил у него из рук телефон. В ответ Ковингтон якобы нанес удар ногой, а Вердум… запустил в обидчика бумеранг.
На этом выяснение отношений не закончилось. Разгоряченный Колби разразился ругательствами в адрес Вердума, а впоследствии выдвинул против бразильца официальные обвинения. Теперь Фабрисио предстоит 13 декабря предстать перед австралийским судом.
Фабрисио Вердум известен тем, что в свое время победил таких известных бойцов, как Габриэл Гонзага (дважды), Роман Зенцов, Алистар Оверим, Александр Емельяненко, Федор Емельяненко, Антониу Силва, Минотавр Ногейра и Кейн Веласкес.