Казахстанский боец Ахметов победил в главном поединке ONE FC

Поединок продлился все три раунда.
Вчера 23:50
Фото со страницы "ВКонтакте"
Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов победил филиппинца Джехе Эустакио на турнире в индонезийской Джакарте, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок проходил в рамках сингапурского промоушена ONE FC. По итогам трех раундов Ахметов победил раздельным решением.
Для 29-летнего Ахметова эта победа стала 21-й в карьере (две - нокаутом, десять - сдачей, шесть - решением). Единственное поражение он потерпел 5 августа этого года, когда проиграл в реванше бразильцу Адриано Мораесу и уступил чемпионский пояс ONE FC.
28-летний Эустакио потерпел шестое поражение - также в его активе девять побед (две - нокаутом, две - сдачей и пять - решением).
Поединок проходил в рамках сингапурского промоушена ONE FC. По итогам трех раундов Ахметов победил раздельным решением.
Для 29-летнего Ахметова эта победа стала 21-й в карьере (две - нокаутом, десять - сдачей, шесть - решением). Единственное поражение он потерпел 5 августа этого года, когда проиграл в реванше бразильцу Адриано Мораесу и уступил чемпионский пояс ONE FC.
28-летний Эустакио потерпел шестое поражение - также в его активе девять побед (две - нокаутом, две - сдачей и пять - решением).