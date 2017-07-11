Расула Мирзаева прооперировали после падения с велосипеда

В декабре российский боец попал в больницу после вооруженного нападения.
Сегодня 11:36
Расул Мирзаев Фото: @rasul___mirzaev
Российский боец смешанного стиля (ММА) Расул Мирзаев попал в больницу. Об этом сообщают "Известия".
По информации источника, спортсмена во время велопрогулки "подрезал" автомобиль, в результате чего он упал и серьезно повредил плечо. 12 июля Мирзаеву была сделана операция.
"Операция прошла удачно, теперь нужно какое-то время на восстановление. Надеюсь, все пройдет довольно быстро", - рассказал боец.
В декабре 2016 года Мирзаев был избит и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.
Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011-го. В августе того года во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.
В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.
По информации источника, спортсмена во время велопрогулки "подрезал" автомобиль, в результате чего он упал и серьезно повредил плечо. 12 июля Мирзаеву была сделана операция.
"Операция прошла удачно, теперь нужно какое-то время на восстановление. Надеюсь, все пройдет довольно быстро", - рассказал боец.
В декабре 2016 года Мирзаев был избит и ранен из травматического пистолета. Источник в полиции отметил, что после нападения неизвестные скрылись. В результате Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.
Имя Расула Мирзаева стало широко обсуждаться в СМИ летом 2011-го. В августе того года во время конфликта у московского ночного клуба "Гараж" он ударил студента Ивана Агафонова, которого впоследствии госпитализировали. Спустя несколько дней пострадавший скончался, не приходя в сознание.
В ноябре 2012 года боец был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Его освободили в зале суда, поскольку на момент вынесения приговора он полностью отбыл наказание в следственном изоляторе.