Боец MMA был застрелен у себя дома

На профессиональном уровне он успел провести четыре боя.
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Фото с сайта TMZ.com
Боец смешанного стиля Аарон Рэджман был застрелен у себя дома в США. Нападавшие ворвались в его дом во Флориде после десяти часов вечера и после ссоры произвели как минимум один смертельный выстрел в бойца, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Sun Sentinel.
На данный момент полиция ищет подозреваемых и мотивы нападения.
25-летний Рэджман занимался в академии Coconut Creek и тренировался с чемпионами UFC Тайроном Вудли, Амандой Нуньес и Йоанной Еджейчик. На профессиональном уровне провел четыре боя, два из которых выиграл.
На данный момент полиция ищет подозреваемых и мотивы нападения.
25-летний Рэджман занимался в академии Coconut Creek и тренировался с чемпионами UFC Тайроном Вудли, Амандой Нуньес и Йоанной Еджейчик. На профессиональном уровне провел четыре боя, два из которых выиграл.