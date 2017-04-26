Нужно быть дураком, чтобы поставить деньги на МакГрегора против Флойда - Мейвезер-старший

Отец 12-кратного экс-чемпиона не сомневается в победе сына.
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Отец 12-кратного экс-чемпиона мира по боксу американца Флойда Мейвезера-младшего, заявил, что тот, кто поставит против его сына в возможном бою со звездой UFC, чемпионом в легком весе ирландцем Конором МакГрегором, потеряет свои деньги.
"Нужно быть дураком, чтобы поставить деньги на МакГрегора против Флойда. Если вы миллиардер, то станете нулеардером", - цитирует Флойда Мейвезера-старшего allboxing.ru.
Напомним, что 40-летний Мейвезер завершил карьеру в сентябре 2015 года, уйдя непобежденным. Американец выиграл все 49 боев (26 нокаутом) и становился чемпионом мира в пяти разных весовых категориях. Долгие годы Мейвезер был лучшим боксером вне зависимости от весовой категории в рейтинге P4P журнала The Ring.
На счету 28-летнего МакГрегора 24 боя - 21 победа и три поражения в смешанных единоборствах. Сразу 19 схваток он завершал досрочно, а два его поражения случились, еще когда он только начинал свой путь в ирландских промоушенах.
В UFC МакГрегор перешел в 2013 году и стал первым в истории организации чемпионом в двух весовых категориях. Единственное поражение ирландцу в UFC нанес американец Нэйт Диас.
Недавно президент UFC Дана Уайт заявил, что сторонам Мейвезера и МакГрегора осталось уладить некоторые детали.