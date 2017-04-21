"Русский брат" Конора МакГрегора получил бонус в 50 тысяч долларов за поражение на турнире UFC

Бой с его участием стал главным событием UFC Fight Night 108.
Сегодня 21:50
Артем Лобов (слева) и Конор Макгрегор Фото: страница Макгрегора в Instagram
Ирландский боец UFC российского происхождения Артем Лобов (13-13-1, UFC 2-3) получил бонус в размере 50 тысяч за поражение от американца Каба Суонсона (25-7, UFC 10-3) на турнире UFC Fight Night 108, информирует официальный сайт организации.
Их бой стал главным событием шоу и продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Суонсону. Американец также получил бонус в 50 тысяч, так как их противостояние с Лобовым было признано лучшим поединком вечера.
Отметим, что Лобов живет в Дублине, имеет ирландское гражданство и является спарринг-партнером чемпиона UFC Конора МакГрегора. Последний после поражения поддержал "Русского молота".
"Это был замечательный бой. Горжусь своим братом Артемом! Что за путь проделал Русский Молот. В карьере, полной взлетов и падений, он никогда не отступал от своего пути. Уважаю и люблю тебя, брат", - написал МакГрегор на своей странице в Instagram.
Их бой стал главным событием шоу и продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Суонсону. Американец также получил бонус в 50 тысяч, так как их противостояние с Лобовым было признано лучшим поединком вечера.
Отметим, что Лобов живет в Дублине, имеет ирландское гражданство и является спарринг-партнером чемпиона UFC Конора МакГрегора. Последний после поражения поддержал "Русского молота".
"Это был замечательный бой. Горжусь своим братом Артемом! Что за путь проделал Русский Молот. В карьере, полной взлетов и падений, он никогда не отступал от своего пути. Уважаю и люблю тебя, брат", - написал МакГрегор на своей странице в Instagram.