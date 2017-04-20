"Питбуль" победил Страуса и вернул себе чемпионский титул Bellator

Это был их четвертый поединок в клетке.
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Фото с сайта mmamad.com
Бразилец Патрисио "Питбуль" Фрейре (26-4) вернул себе титул чемпиона Bellator в полулегком весе, одолев американца Дэниела Страуса (24-7) в главном событии турнира Bellator 178, сообщает vRINGe.com.
В первом раунде Фрейре налегал на лоу- и мидл-кики, владея превосходством и в клинче, а во второй пятиминутке завершил бой в свою пользу. Оттеснив соперника к клетке, он взял его шею в захват и не отпускал, пока Страус не постучал в знак сдачи.
Это был уже четвертый поединок бойцов - отныне счет 3-1 в пользу "Питбуля".
В первом раунде Фрейре налегал на лоу- и мидл-кики, владея превосходством и в клинче, а во второй пятиминутке завершил бой в свою пользу. Оттеснив соперника к клетке, он взял его шею в захват и не отпускал, пока Страус не постучал в знак сдачи.
Это был уже четвертый поединок бойцов - отныне счет 3-1 в пользу "Питбуля".