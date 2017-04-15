Джонсона можно назвать величайшим бойцом в истории нашей организации - президент UFC

По его словам, Джонсону все труднее находить достойных соперников.
Вчера 14:58
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Фото с сайта youfight.info
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал победу Деметриуса Джонсона над Вилсоном Рейсом на турнире UFC on Fox 24, заявив, что уже сейчас Джонсона можно считать величайшим бойцом в истории организации.
"Чтобы побить рекорд Андерсона Силвы, Джонсону нужно провести еще один бой. Он уже лучший вне зависимости от весовой категории, при этом он стремится стать лучше, уничтожая оппонентов в каждом бою.
Этого парня уже сейчас можно рассматривать как самого великого бойца всех времен, но из уважения к Андерсону Силве мы должны подождать, пока Джонсон не побьет его рекорд. Найти достойного соперника для Джонсона все сложнее, но мы справимся с этим", - приводит слова Уайта "Чемпионат" со ссылкой на Mmafighting.
Одержав победу над Вилсоном Рейсом, Деметриус Джонсон в десятый раз подряд защитил чемпионский титул, тем самым повторив достижение Андерсона Силвы.
"Чтобы побить рекорд Андерсона Силвы, Джонсону нужно провести еще один бой. Он уже лучший вне зависимости от весовой категории, при этом он стремится стать лучше, уничтожая оппонентов в каждом бою.
Этого парня уже сейчас можно рассматривать как самого великого бойца всех времен, но из уважения к Андерсону Силве мы должны подождать, пока Джонсон не побьет его рекорд. Найти достойного соперника для Джонсона все сложнее, но мы справимся с этим", - приводит слова Уайта "Чемпионат" со ссылкой на Mmafighting.
Одержав победу над Вилсоном Рейсом, Деметриус Джонсон в десятый раз подряд защитил чемпионский титул, тем самым повторив достижение Андерсона Силвы.