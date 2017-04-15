Конор МакГрегор - ненастоящий чемпион! - боец UFC

Ирландец владеет титулом в легком весе.
15 апреля 20:18
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Эдсон Барбоза. Фото с сайта mmaoddsbreaker.com
Бразильский боец UFC Эдсон Барбоза в интервью Yahoo!Sports назвал ирландца Конора МакГрегора ненастоящим чемпионом.
Сейчас МакГрегору принадлежит титул чемпиона в легком весе, где выступает и сам Барбоза. Бразилец считает, что ирландец провел слишком мало боев, чтобы владеть поясом.
"Надеюсь, UFC даст мне шанс сразиться с Тони Фергюсоном. Он сказал, что хочет боя, и я тоже его хочу. Я считаю, что МакГрегор ненастоящий чемпион. У него есть пояс, но я провел в этом дивизионе почти 20 боев. Фергюсон провел здесь больше десяти боев. Хабиб Нурмагомедов - почти десять. И я думаю, что следующий чемпион будет драться за временный пояс", - цитирует Барбозу "Чемпионат".
Отметим, что титул чемпиона в легком весе МакГрегор завоевал в ноябре 2016 года, когда на турнире UFC 205 нокаутировал американца Эдди Альвареса во втором раунде.
Сейчас МакГрегору принадлежит титул чемпиона в легком весе, где выступает и сам Барбоза. Бразилец считает, что ирландец провел слишком мало боев, чтобы владеть поясом.
"Надеюсь, UFC даст мне шанс сразиться с Тони Фергюсоном. Он сказал, что хочет боя, и я тоже его хочу. Я считаю, что МакГрегор ненастоящий чемпион. У него есть пояс, но я провел в этом дивизионе почти 20 боев. Фергюсон провел здесь больше десяти боев. Хабиб Нурмагомедов - почти десять. И я думаю, что следующий чемпион будет драться за временный пояс", - цитирует Барбозу "Чемпионат".
Отметим, что титул чемпиона в легком весе МакГрегор завоевал в ноябре 2016 года, когда на турнире UFC 205 нокаутировал американца Эдди Альвареса во втором раунде.