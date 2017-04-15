Конору МакГрегору грозит судебный иск за фото в Instagram

Скандал разгорелся из-за автомобиля, взятого напрокат.
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Звезде UFC Конору МакГрегору грозит судебное разбирательство из-за фото, которое он опубликовал в Instagram, сообщает karate.ru.
Из-за снимка на автомобиле чемпиону в легком весе придется раскошелиться на немалую сумму. Дело в том, что этот автомобиль стоимостью 300 000 долларов, на котором запечатлел себя МакГрегор, принадлежит агентству по прокату, где недовольны действиями бойца по отношению к своему имуществу.
"Он стоял на машине так, как будто она его собственность. Но она не принадлежит ему", - заявил представитель агентства.
Компания рассматривает вопрос о том, чтобы подать судебный иск против МакГрегора с целью взыскать ущерб, если таковой имеется. Кроме того, Конор больше не сможет арендовать авто в этой фирме из-за продемонстрированного неуважения.
Фото с сайта karate.ru