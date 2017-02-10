Де Рандамье победила Холм и стала первой в истории чемпионкой UFC в полулегком весе

Для Холм - это третье подряд поражение после победы над Роузи.
Сегодня 12:08
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Фото с официального сайта UFC
Фото с официального сайта UFC
Голландка Жермейн де Рандамье победила Холли Холм в главном бою на турнире UFC 208 в Нью-Йорке, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок получился не особо зрелищным. По ходу боя зрители несколько раз освистали Холм и де Рандамье за пассивность. При этом голландка дважды наносила удары после гонга, но отделалась лишь предупреждением за это.
По итогам пяти раундов все судьи отдали победу де Рандамье - 48:47, 48:47, 48:47. Она стала первой в истории UFC чемпионкой в полулегком весе.
Для 32-летней де Рандамье эта победа стала седьмой при трех поражениях. В свою очередь 35-летняя Холм проиграла третий раз в карьере. Она продлила серию поражений до трех боев. Последний раз Холм побеждала в декабре 2015 года, когда сенсационно нокаутировала Ронду Роузи.
Поединок получился не особо зрелищным. По ходу боя зрители несколько раз освистали Холм и де Рандамье за пассивность. При этом голландка дважды наносила удары после гонга, но отделалась лишь предупреждением за это.
По итогам пяти раундов все судьи отдали победу де Рандамье - 48:47, 48:47, 48:47. Она стала первой в истории UFC чемпионкой в полулегком весе.
Для 32-летней де Рандамье эта победа стала седьмой при трех поражениях. В свою очередь 35-летняя Холм проиграла третий раз в карьере. Она продлила серию поражений до трех боев. Последний раз Холм побеждала в декабре 2015 года, когда сенсационно нокаутировала Ронду Роузи.
That counter right from @IronLadyMMA continues to find a home! #UFC208 pic.twitter.com/jYp5DlPDvw— #UFC208 (@ufc) 12 февраля 2017 г.
Добавим, что в основном карде свой бой провел и Андерсон Сильва. 41-летний бразилец решением судей победил американца Дерека Брасона.
BIG KICKS! @HollyHolm ends R3 with some significant strikes! #UFC208 pic.twitter.com/4OHCHawzY0— #UFC208 (@ufc) 12 февраля 2017 г.