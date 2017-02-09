Прямая трансляция боя казахстанца Ермека Тлауова на турнире Road FC 36

Начало шоу в 14:00 по времени Астаны.
Сегодня 13:58
Ермек Тлауов (справа). Фото © Владимир Прокопенко
Vesti.kz предлагают вашему вниманию прямую трансляцию поединка казахстанского бойца смешанных единоборств Ермека Тлауова.
Сегодня, 11 февраля, Тлауов принимает участие в турнире Road FC 36. Соперником казахстанца станет представитель Бразилии Ронис Торрес. Бой пройдет в легком весе. Начало в 14:00 по времени Астаны.
На счету Тлауова 14 боев, из которых в 12-ти он одержал победу и в двух потерпел поражение. Торрес же более опытный боец - за его плечами 38 поединков (33 победных) и пять поражений.