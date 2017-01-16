Ронде Роузи посоветовали поработать с Флойдом Мейвезером для улучшения боксерских навыков

Звезда UFC ранее потерпела громкое поражение.
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Звезде UFC Ронде Роузи стоит улучшить свои боксерские навыки, поработав с Флойдом Мейвезером-младшим, считает американский боец смешанных единоборств, бывший претендент на пояс UFC в среднем весе Чейл Соннен.
"Если можешь провести несколько раундов, вперед. Но не забывайте, что Флойд великолепный боксер, но он не тренер, он никогда никого не тренировал. Если Ронда может с ним поработать, думаю, ей стоит это сделать. Это все-таки Флойд. Это был бы классный опыт. Но всего на часок. И на этом хватит", - цитирует Соннена allboxing.ru.
Напомним, что 31 декабря на турнире UFC 207 в Лас-Вегасе Роузи проиграла нокаутом на 48-й секунде боя действующей чемпионке UFC бразильянке Аманде Нуньес. Для 29-летней Роузи это поражение стало вторым в карьере и вторым подряд.