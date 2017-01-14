Би Джей Пенн вернулся в октагон после 2,5 лет простоя и проиграл нокаутом

Экс-чемпион UFC уступил молодому мексиканцу за два раунда.

Сегодня 13:03 Tweet

Фото: UFC

В Финиксе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 103, главным событием которого стал поединок с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Би Джей Пенном.



38-летний Пенн вернулся в октагон после двух с половиной лет простоя. Его соперником был 24-летний перспективный боец из Мексики Яир Родригез.



Возвращение Пенна получилось весьма неудачным. Уже в первом раунде стало очевидно, что экс-чемпион заметно уступает своему сопернику в скорости. Родригез раз за разом успешно атаковал ударами ногами по разным уровням, у Пенна же очень мало, что получалось в бою.



Развязка наступила во второй пятиминутке. Родригез провел серию ударов и отправил своего противника в нокдаун, после чего сумел провести успешное добивание, вынудив рефери остановить бой. Для Пенна это поражение стало четвертым кряду.



