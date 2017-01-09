В меня стреляли 14 раз. Чудо, что попали всего четыре пули - Расул Мирзаев

Он собирается вернуться в спорт после ранения.

Российский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев в интервью Life.ru рассказал о своем самочувствии после нападения, случившееся 31 декабря.

Спортсмена жестоко избили в собственной квартире в Москве и ранили из травматического пистолета. После нападения неизвестные скрылись, а Мирзаев был госпитализирован и прооперирован.

"В меня выстрелили 14 раз, но попали только 4. Как так случилось, не понимаю. Чудо, другого объяснения нет", - признается Мирзаев.

На 25 марта у Мирзаева был намечен бой с американцем грузинского происхождения Леваном Макашвили. Экс-боец UFC нанес россиянину первое поражение в карьере. Из-за нападения реванш перенесен на неопределенный срок.

"Слава богу, я живой, все нормально, - говорит Мирзаев. - Сейчас жду своего шанса поскорее вылечиться и приступить к тренировкам. Как только выйду из больницы, сразу начну интенсивно заниматься.Для меня реванш с грузином Леваном Макашвили очень много значит. Постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы показать в этом бою свой максимум.

Конечно, Макашвили - очень крепкий и хороший соперник. Но в нашем первом бою ему немножко повезло с двумя-тремя тэйк-даунами (проход в ноги и последующий бросок) в концовке, за счет этого он и победил по очкам. Я отношусь к нему с большим уважением, но надеюсь выиграть в следующем бою".

Из четырех пуль две попали Мирзаеву в голову, одна - в грудь и одна - в живот. У бойца диагностированы проникающие пулевые ранения, черепно-мозговая травма и множественные гематомы в области груди и ног

"Надо еще немножко восстановиться. Поспать как следует... Глаз еще показать специалисту. Думаю, где-то месяц понадобится полностью подлечиться. После чего уже можно будет начать бегать и приступать к тренировкам", - сказал Мирзаев.

Ранее стало известно, что Мирзаева могли избить из-за спора о возможном бое между российским бойцом UFC Хабибом Нурмогамедовым и ирландцем Конором МакГрегором. Конфликт произошел в одном из ночных клубов Москвы. Тогда Мирзаев заступился за Артема Лобова, являющегося спарринг-партнером МакГрегора, за что позже поплатился.

30-летний Мирзаев в прошлом чемпион мира по боевому спорту, а сейчас выступает в российском промоушене Fight Nights Global. Его карьера в смешанных единоборствах началась в 2009 году. В 18 боях "Черный тигр" одержал 17 побед и потерпел одно поражение, проиграв 17 ноября экс-бойцу UFС Левану Макашвили.



4 августа 2011 года после драки с Мирзаевым около ночного клуба в Москве впал в кому 19-летний Иван Агафонов, который умер спустя две недели после инцидента. В ноябре 2012 года спортсмен был приговорен к двум годам лишения свободы, но был отпущен в зале суда, так как отбыл срок в следственном изоляторе, где один день приравнивается к двум тюремным.