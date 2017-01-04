Казахстанский боец Шавкат Рахмонов из-за травмы отменил титульный бой

Скорее всего, ему предстоит операция.

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (7-0) из-за травмы отменил титульный бой против россиянина Алексея Кунченко (15-0).

Как сообщает Mixfight.ru, на тренировке Рахмонов получил тяжелую травму колена. Скорее всего, спортсмену предстоит операция.

"Я очень хотел этот бой и усиленно тренировался. Не рассчитал свои силы и порвал связки. По медицинскому заключению, скорее всего, мне предстоит операция на ноге. Мне жаль, что бой снова не состоится. Хочу извиниться перед всеми, кто ждал этого боя. Я сделаю все возможное, чтобы поскорее вернуться в строй и оправдать доверие своих болельщиков", - сказал Рахмонов.

Изначально планировалось, что бой Кунченко - Рахмонов станет главным событием турнира M-1 Challenge, который пройдет 3 марта в Москве. В этом поединке на кону стоял бы чемпионский пояс M-1 в полусреднем весе, которым владеет россиянин.

21-летний Рахмонов в прошлом - чемпион Казахстана и Азии, чемпион мира 2013 года и серебряный призер чемпионата мира по смешанным боевым единоборствам 2014 года. В августе 2015 года он подписал контракт с международным промоушеном M-1 Global, под знаменем которого свои бои проводили братья Федор и Александр Емельяненко, Джефф Монсон, Педро Хиззо, Андрей Орловский, Кенни Гарнер и другие бойцы.