Хабиб Нурмагомедов посоветовал сопернику "замолкнуть и принять бой"

Россиянин поделился мнением о встрече с Тони Фергюсоном.

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о своем потенциальном сопернике по бою за временный титул UFC в легком весе - Тони Фергюсоне, передает sports.ru.

"За мной вся Россия и страны бывшего СССР, а кто за ним? Калифорния? Мексика? Не думаю, что Мексика болеет за него. Думаю, что моих фанатов там больше, чем его.

Он говорит о серии из девяти побед, а я - о серии в 24 победы. Восемь лет я не знаю поражений. Майкл Джонсон побил его, а я - Майкла Джонсона. Он сражался с Рафаэлем дос Аньосом в равном бою, а я доминировал в бою с Рафаэлем. Когда он дрался с Дэнни Кастильо, он проиграл тот бой, вы можете в этом сами убедиться, посмотрев запись. Два раунда он проиграл, но судьи отдали ему победу. Почему он хочет такие деньги? Ему нужно замолкнуть и принять бой.

Я никогда не требовал от UFC повышения гонорара. В бою с Альваресом за пояс чемпиона я должен был заработать миллион, но UFC отдало бой Конору, и я дрался на том же турнире за 100 тысяч. Я никому не предъявлял претензий. А это был очень опасный для меня соперник. Если бы я проиграл, то потерял бы все, а для него в бою не было никакого риска, он ничего не терял, а в случае победы приобретал очень много", - сказал Нурмагомедов.

Напомним, что поединок между бойцами может пройти 4 марта в США. Фергюсон пока не подтвердил свое участие в нем, продолжая обсуждать с UFC размер своего гонорара за этот бой.