После боя только один из нас останется непобежденным - чемпион М-1 Кунченко о поединке с Рахмоновым

Бой состоится в Москве.

Действующий чемпион мира M-1 в полусреднем весе Алексей Кунченко (15-0) поделился ожиданием от предстоящего титульного боя на турнире M-1 Challenge 75 против чемпиона мира и Азии по ММА, не знающего поражений на профессиональной арене, казахстанца Шавката Рахмонова (7-0).

"С Шавкатом я лично не знаком, но знаю, что он очень перспективный боец, успешно выступавший по любительскому ММА - чемпион мира, да еще в таком молодом возрасте! Да еще и не получивший ни одного поражения и в профессиональном спорте. Я смотрел его бои, обратил внимание, что так же, как и я, он больше предпочитает работать в стойке, что мне очень нравится. Мой предыдущий оппонент постоянно переводил бой в партер. В предстоящем поединке, надеюсь, такого не будет. Хотя я пока еще не видел и не могу оценить борцовскую технику Рахмонова, но уверен, что в борьбе он окажется слабее Абдулаева. Что касается отсутствия у Шавката поражений, то это большой плюс. Ведь после боя только один из нас останется непобежденным", - цитирует Кунченко mixfight.ru.

Встреча этих бойцов станет главным событием турнира M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве.