UFC отменил реванш Веласкеса и Вердума

Бой должен был пройти 30 декабря.
Сегодня 19:13
0 Комментариев
Ссылки по теме:
- Как кто-то, кроме МакГрегора, может быть лучшим бойцом P4P? - глава UFC
- Ронда Роузи объявила бойкот СМИ
- Следующий бой МакГрегор может провести с Нурмагомедовым - президент UFC
Веласкес (слева) и Вердум. Фото с сайта mmain.ru
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе американец Кейн Веласкес отстранен от участия в турнире UFC 207, сообщает "Чемпионат".
"Атлетическая комиссия штата Невада проинформировала нас, что Кейн Веласкес не готов к участию в турнире UFC 207. Мы отстранили бойца", - говорится в заявлении UFC на официальном сайте организации.
30 декабря Веласкес должен был провести реванш против бразильца Фабрисио Вердума. Первый бой между этими соперниками прошел летом 2015 года. Тогда Вердум победил Веласкеса удушающим приемом и стал новым чемпионом UFC.
"Атлетическая комиссия штата Невада проинформировала нас, что Кейн Веласкес не готов к участию в турнире UFC 207. Мы отстранили бойца", - говорится в заявлении UFC на официальном сайте организации.
30 декабря Веласкес должен был провести реванш против бразильца Фабрисио Вердума. Первый бой между этими соперниками прошел летом 2015 года. Тогда Вердум победил Веласкеса удушающим приемом и стал новым чемпионом UFC.