Включаю телевизор, когда на бой выходит Расул Мирзаев, а другие мне не особо интересны - Куат Хамитов

Казахстанец рассказал о своей маске.

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов, комментируя свой первый бой под эгидой российского промоушена Fight Nights Global, рассказал также об интересе к Расулу Мирзаеву и психологическом воздействии своей знаменитой маски.

Напомним, на турнире Fight Nights Global 57 в Москве Хамитов в третьем раунде досрочно победил Гаджи Рабаданова удушающим приемом.

"Дебют я думаю, был идеальный! Все прошло так, как я хотел и планировал. Соперник меня очень удивил! Я знал что он очень хороший спортсмен, чемпион мира, но его работа в партере, это было нечто… Думаю, парню надо дать черный пояс по бразильскому джиу джитсу. Обычно мне очень нравится работать в позиции граунд-энд-паунд, но в этот раз Гаджи проделал отличную работу и практически не дал мне работать, да и у меня не было цели причинить ему вреда. Как только я взял захват, почувствовал через пару секунд хрип, но в тот момент я вспомнил слова Хабиба Нурмагомедова о том, как он разыграл Рафаэля дос Аньоса и подумал, что аналогичное пытается проделать в отношении меня Рабаданов, так как захват был недостаточно плотный. Но в любом случае надо отдать должное сопернику. Он воин! Сражался до конца и не сдался. Я не любитель смотреть поединки, не особо слежу за бойцами, и прямо сейчас сложно сказать против кого я бы хотел выступить в следующем поединке… Обычно, я включаю телевизор, когда на бой выходит Расул Мирзаев, а другие мне не особо интересны…

Но я думаю, что прямо сейчас я должен драться за пояс чемпиона мира! Действующий чемпион мира по версии WBK против действующего чемпиона Fight Nights Global. В этом есть смысл. Давайте сделаем это в Казахстане на новой 12-тысячной "Алматы Арене". Я готов!

Если вы заметили, то перед боем я веселюсь, шучу, общаюсь с ребятами , настроение будто я пришел на вечеринку. Но как только я надеваю маску, все меняется. Я иду убивать или быть убитым! Это как у воинов перед сражением, да и хорошее шоу для зрителей", - цитирует Хамитова Fight Nights Global в ВКонтакте.