Включаю телевизор, когда на бой выходит Расул Мирзаев, а другие мне не особо интересны - Куат Хамитов

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 1:1
Тобол Окжетпес 0:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Евсеев Альтмайер 0:2
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 21:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Включаю телевизор, когда на бой выходит Расул Мирзаев, а другие мне не особо интересны - Куат Хамитов

Казахстанец рассказал о своей маске.

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3 Комментария
Куат Хамитов. Фото со страницы ВКонтакте
Куат Хамитов. Фото со страницы ВКонтакте

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов, комментируя свой первый бой под эгидой российского промоушена Fight Nights Global, рассказал также об интересе к Расулу Мирзаеву и психологическом воздействии своей знаменитой маски.

Напомним, на турнире Fight Nights Global 57 в Москве Хамитов в третьем раунде досрочно победил Гаджи Рабаданова удушающим приемом. 

"Дебют я думаю, был идеальный! Все прошло так, как я хотел и планировал. Соперник меня очень удивил! Я знал что он очень хороший спортсмен, чемпион мира, но его работа в партере, это было нечто… Думаю, парню надо дать черный пояс по бразильскому джиу джитсу. Обычно мне очень нравится работать в позиции граунд-энд-паунд, но в этот раз Гаджи проделал отличную работу и практически не дал мне работать, да и у меня не было цели причинить ему вреда. Как только я взял захват, почувствовал через пару секунд хрип, но в тот момент я вспомнил слова Хабиба Нурмагомедова о том, как он разыграл Рафаэля дос Аньоса и подумал, что аналогичное пытается проделать в отношении меня Рабаданов, так как захват был недостаточно плотный. Но в любом случае надо отдать должное сопернику. Он воин! Сражался до конца и не сдался. Я не любитель смотреть поединки, не особо слежу за бойцами, и прямо сейчас сложно сказать против кого я бы хотел выступить в следующем поединке… Обычно, я включаю телевизор, когда на бой выходит Расул Мирзаев, а другие мне не особо интересны…

Но я думаю, что прямо сейчас я должен драться за пояс чемпиона мира! Действующий чемпион мира по версии WBK против действующего чемпиона Fight Nights Global. В этом есть смысл. Давайте сделаем это в Казахстане на новой 12-тысячной "Алматы Арене". Я готов!

Если вы заметили, то перед боем я веселюсь, шучу, общаюсь с ребятами , настроение будто я пришел на вечеринку. Но как только я надеваю маску, все меняется. Я иду убивать или быть убитым! Это как у воинов перед сражением, да и хорошее шоу для зрителей", - цитирует Хамитова Fight Nights Global в ВКонтакте. 

Просмотров: 1136  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Данияр Мертаев Сегодня 22:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 960
В ММА.он главная надежда КЗ.
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Arman Myrzabaev Сегодня 22:54
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
И еще надеемся на Армана Оспанова
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Viprin Viprin Сегодня 22:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
Интересный боец и человек этот Найман)))
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