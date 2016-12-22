Как кто-то, кроме МакГрегора, может быть лучшим бойцом P4P? - глава UFC

Дана Уайт считает ирландца лучшим, вне зависимости от весовых категорий.

Глава UFC Дана Уайт заявил, что чемпион легкого дивизиона и бывший чемпион сразу двух категорий ирландец Конор МакГрегор является лучшим бойцом P4P.

"Медиа не считают Конора лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории, но если говорить о том, что P4P на самом деле означает, то как это может быть не Конор? Он был чемпионом в полулегком весе, сейчас он чемпион в легком весе и побил парня в полусреднем. Это и означает "вне зависимости от веса", - цитирует Уайта "Чемпионат.сом".

Напомним, ранее Уайт заявил, что следующий бой МакГрегор может провести с Хабибом Нурмагомедовым.