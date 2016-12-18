Определилась дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова

В ближайшее время будет анонсирован поединок непобежденного россиянина.

Непобежденный российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок на турнире UFC 209, который состоится 3 марта 2017 года в Лас-Вегасе.

Как сообщают "Известия", глава UFC Дана Уайт в ближайшее время анонсирует бой Нурмагомедова против Тони Фергюсона.

"Если не брать обладателя титула МакГрегора, то Тони - самый сильный и интересный соперник для меня. Я очень хочу встретиться с ним. Мы оба выделяемся в нашем весе. Он провел девять поединков без поражений, я - восемь. Так что у каждого из нас будет отличный шанс прервать серию другого. На сегодня и я, и все мои фанаты знают, что самый серьезный соперник для меня не Конор, а Тони. Фергюсон на порядок сильнее МакГрегора. Да и сам Тони знает, что бой со мной выдастся для него очень тяжелым", - отметил Нурмагомедов.

Российский легковес является первым номером рейтинга, в то время как его американский оппонент занимает вторую строчку. Чемпионом же в легком весе является знаменитый ирландец Конор МакГрегор.