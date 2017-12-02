Статую Лионеля Месси в Буэнос-Айресе вновь разрушили вандалы

На этот раз неизвестные сломали скульптуре ноги
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Лионель Месси. Фото: Sky Sports
Статуя нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси, установленная в Буэнос-Айресе, вновь стала объектом акта вандализма. Об этом сообщает Ole.
Неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пытается установить личность вандалов.
Отметим, что в январе этого года статуя уже подвергалась нападению со стороны вандалов. Тогда у нее были разрушена верхняя часть, которая позже была восстановлена.
Неизвестные разрушили памятник футболисту, сломав скульптуре ноги. Полиция пытается установить личность вандалов.
Отметим, что в январе этого года статуя уже подвергалась нападению со стороны вандалов. Тогда у нее были разрушена верхняя часть, которая позже была восстановлена.
Leo Messi's statue in Puerto Madero has been vandalised again. pic.twitter.com/LsLsaOlr67— Mootaz Chehade (@MHChehade) 3 декабря 2017 г.