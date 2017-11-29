Криштиану Роналду похвастался эффектным голом сына и собрал четыре миллиона просмотров за два часа

Ранее футболист "Реала" опубликовал красивый гол сына со штрафного.
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Фото с сайта cronaldodaily.com
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал очередной эффектный гол своего сына.
Роналду-младший перед взятием ворот на финте посадил соперника на пятую точку и уверенно обыграл голкипера.
Несколькими днями ранее Роналду похвастался красивым голом сына прямым ударом со штрафного.
Сын португальского футболиста начал серьезно заниматься футболом в октябре 2016 года, играя за команду "Посуэло" из третьей испанской лиги.
Роналду-младший перед взятием ворот на финте посадил соперника на пятую точку и уверенно обыграл голкипера.
Несколькими днями ранее Роналду похвастался красивым голом сына прямым ударом со штрафного.
Сын португальского футболиста начал серьезно заниматься футболом в октябре 2016 года, играя за команду "Посуэло" из третьей испанской лиги.