Боснийский футбольный клуб вручную выкрасил мячи, чтобы избежать переноса матча

Игра оказалась под угрозой срыва из-за снегопада.
Матч чемпионата Боснии по футболу между "Железничаром" и "Сараево" оказался под угрозой срыва из-за снегопада. Об этом сообщает Eurosport.
У "Железничара" не оказалось в наличии мячей яркого цвета для игры на снегу. Чтобы избежать переноса матча хозяева покрасили белые мячи в красный цвет из баллончика.
Хитрость "Железничара" не помогла. Официальные лица матча не впечатлились покрашенными мячами и перенесли игру.
Но этим история не закончилась, ведь на следующий день клубы уже играли мячами оранжевого цвета. При этом поле удалось очистить от снега, и оранжевый мяч было видно хуже, чем белый.
В итоге "Железничар" одержал победу в дерби со счетом 2:1.
Mala Željima manufaktura fudbalskih lopti pic.twitter.com/2L2Lt3Aqog— dosadan sam sebi (@onajotamo) 26 ноября 2017 г.