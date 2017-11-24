Бразильского футболиста удалили за попытку засунуть палец в зад соперника

Его команда, оставшись в меньшинстве, в итоге проиграла.
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Во время матча 37 тура бразильского чемпионата по футболу защитник клуба "Понте Прето" Родриго совершил грубое действие по отношению к игроку команды "Витория". Об этом сообщает Lenta.ru.
На 20-й минуте встрече Родриго решил засунуть палец в зад игрока команды-соперника. За этот жест защитник получил красную карточку, оставив "Понте Прето" в меньшинстве.
Матч завершился победой "Витории" со счетом 3:2. После 37 туров Серии А команда занимает 15 место, имея в активе 43 очка. "Понте Прето" расположился на предпоследнем месте с 39 очками.
На 20-й минуте встрече Родриго решил засунуть палец в зад игрока команды-соперника. За этот жест защитник получил красную карточку, оставив "Понте Прето" в меньшинстве.
Матч завершился победой "Витории" со счетом 3:2. После 37 туров Серии А команда занимает 15 место, имея в активе 43 очка. "Понте Прето" расположился на предпоследнем месте с 39 очками.