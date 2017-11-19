Игрок российского клуба отобрал у Ибрагимовича звание лучшего футболиста Швеции

Форвард "МЮ" становился обладателем премии последние десять лет подряд.
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Златан Ибрагимович и Андреас Гранквист. Фото: Ludvig Thunman/Bildbyrån
Защитник "Краснодара" Андреас Гранквист опередил нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича в борьбе за звание футболиста года в Швеции, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на fogis.se.
Торжественная церемония вручения наград состоялась в понедельник, 20 ноября. Форвард "манкунианцев", который объявил о завершении карьеры в национальной команде после чемпионата Европы-2016, становился обладателем премии десять лет подряд - с 2007 по 2016 год.
"Я хочу поблагодарить народ Швеции за поддержку, которая была оказана мне и нашей сборной. Вместе мы сыграем на чемпионате мира", - сказал 32-летний защитник, выступающий за "Краснодар" с 2013 года.
В прошлом сезоне Гранквист провел 43 матча за "Краснодар" во всех турнирах, в 2017 году сыграл за национальную команду девять встреч.
Сборная Швеции, победив по итогам стыковых матчей команду Италии с общим счетом 1:0, забронировала себе место в финальной части чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
Лучшей футболисткой года в Швеции признана полузащитник "Линчепинга" Косоваре Асллани.
Торжественная церемония вручения наград состоялась в понедельник, 20 ноября. Форвард "манкунианцев", который объявил о завершении карьеры в национальной команде после чемпионата Европы-2016, становился обладателем премии десять лет подряд - с 2007 по 2016 год.
"Я хочу поблагодарить народ Швеции за поддержку, которая была оказана мне и нашей сборной. Вместе мы сыграем на чемпионате мира", - сказал 32-летний защитник, выступающий за "Краснодар" с 2013 года.
В прошлом сезоне Гранквист провел 43 матча за "Краснодар" во всех турнирах, в 2017 году сыграл за национальную команду девять встреч.
Сборная Швеции, победив по итогам стыковых матчей команду Италии с общим счетом 1:0, забронировала себе место в финальной части чемпионата мира-2018, который пройдет в России.
Лучшей футболисткой года в Швеции признана полузащитник "Линчепинга" Косоваре Асллани.