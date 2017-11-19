Футболисты румынского клуба забили сопернику 26 мячей

Теперь на счету проигравшей команды разница пропущенных и забитых голов 115-12.
Вчера 21:13
Ссылки по теме:
- В Сети появился видеоролик о "беспалевном договорняке" в украинской футбольной лиге
- Футболист шотландского клуба заработал "самый нелепый пенальти в истории"
Футболисты "Академии Рапид". Фото с сайта prosport.ro
Румынский футбольный клуб "Академия Рапид" разгромил "Венус 1914" в матче четвертого по силе дивизиона чемпионата страны со счетом 26:1.
В первом тайме футболисты "Академии Рапид" отличились девять раз, во второй половине встречи они забили сопернику еще 17 мячей. В концовке "Венус 1914" сумел размочить счет.
Обе команды выступают в лиге Бухареста, "Академия" лидирует в турнирной таблице. На счету команды есть победы с разницей в восемь-десять голов. "Венус 1914" замыкает турнирную таблицу, за 13 встреч команда пропустила 115 и забила 12 мячей.
В первом тайме футболисты "Академии Рапид" отличились девять раз, во второй половине встречи они забили сопернику еще 17 мячей. В концовке "Венус 1914" сумел размочить счет.
Обе команды выступают в лиге Бухареста, "Академия" лидирует в турнирной таблице. На счету команды есть победы с разницей в восемь-десять голов. "Венус 1914" замыкает турнирную таблицу, за 13 встреч команда пропустила 115 и забила 12 мячей.