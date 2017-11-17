Армянский клуб опроверг назначение экс-игрока сборной Казахстана на пост гендиректора

Но не исключается, что в клуб будут приглашены иностранные специалисты.
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Евгений Ловчев-младший. Фото с сайта footballfacts.ru
Бывший полузащитник сборной Казахстана Евгений Ловчев-младший не был назначен на должность генерального директора "Пюника". Об этом "Р-Спорту" сообщила руководитель пресс-службы армянского клуба Вера Мартиросян.
"Информация о том, что Евгений Евгеньевич Ловчев назначен генеральным директором клуба, не соответствует действительности. Возможно, в ближайшее время в клуб будут приглашены некоторые иностранные специалисты", - сказала Мартиросян.
После 12 туров "Пюник" занимает предпоследнее, пятое, место в чемпионате Армении. Команда одержала всего две победы. Ереванский "Пюник" (в переводе на русский - "Феникс") - самый титулованный клуб в истории независимой Армении. Команда 11 раз выигрывала чемпионат и шесть раз завоевывала Кубок страны.
В июле новым владельцем "Пюника" стал российский бизнесмен армянского происхождения Артур Согоманян. Он планирует тратить на клуб около трех миллионов долларов ежегодно. Основной капитал Согоманяна связан с нефтехимической промышленностью: у его компании восемь заводов в России и по одному в Казахстане и в Сербии.
Воспитанниками и бывшими игроками "Пюника" являются многие футболисты сборной Армении, среди которых Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Арзуманян (играл за "Актобе" и "Шахтер"), Геворг Казарян ("Маритиму", ранее играл за "Шахтер"), Карлян Мкртчан (экс-"Тобол") и другие.
42-летний Ловчев с 2001 по 2008 год выступал за "Женис", "Кайрат", "Тобол" и "Шахтер". Полузащитник выигрывал чемпионат и Кубок страны, а в 2003 году был признан лучшим футболистом Казахстана. На счету воспитанника московского футбола восемь матчей и один гол за сборную Казахстана.
Отметим, что Евгений Ловчев-младший - сын известного защитника сборной СССР Евгения Ловчева.
Интервью Ловчева - о казахстанском этапе карьеры
"Информация о том, что Евгений Евгеньевич Ловчев назначен генеральным директором клуба, не соответствует действительности. Возможно, в ближайшее время в клуб будут приглашены некоторые иностранные специалисты", - сказала Мартиросян.
После 12 туров "Пюник" занимает предпоследнее, пятое, место в чемпионате Армении. Команда одержала всего две победы. Ереванский "Пюник" (в переводе на русский - "Феникс") - самый титулованный клуб в истории независимой Армении. Команда 11 раз выигрывала чемпионат и шесть раз завоевывала Кубок страны.
В июле новым владельцем "Пюника" стал российский бизнесмен армянского происхождения Артур Согоманян. Он планирует тратить на клуб около трех миллионов долларов ежегодно. Основной капитал Согоманяна связан с нефтехимической промышленностью: у его компании восемь заводов в России и по одному в Казахстане и в Сербии.
Воспитанниками и бывшими игроками "Пюника" являются многие футболисты сборной Армении, среди которых Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Арзуманян (играл за "Актобе" и "Шахтер"), Геворг Казарян ("Маритиму", ранее играл за "Шахтер"), Карлян Мкртчан (экс-"Тобол") и другие.
42-летний Ловчев с 2001 по 2008 год выступал за "Женис", "Кайрат", "Тобол" и "Шахтер". Полузащитник выигрывал чемпионат и Кубок страны, а в 2003 году был признан лучшим футболистом Казахстана. На счету воспитанника московского футбола восемь матчей и один гол за сборную Казахстана.
Отметим, что Евгений Ловчев-младший - сын известного защитника сборной СССР Евгения Ловчева.
Интервью Ловчева - о казахстанском этапе карьеры