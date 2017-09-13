Самого высокооплачиваемого футболиста мира вывели из состава за лишний вес

В текущем сезоне форвард провел 12 матчей в китайской Суперлиге и забил два мяча.
13 сентября 21:24
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Карлос Тевес. Фото: skysports.com
Новый главный тренер китайского клуба "Шанхай Шэньхуа" Ву Цзиньсу решил вывести из состава нападающего Карлоса Тевеса из-за лишнего веса футболиста. Об этом пишет Sky Sports.
"Тевес знает о моих тактических планах, выпускать на поле я его не планирую. Тевес не готов физически. Он не будет играть. У него лишний вес, как и у Гуарина. Я несу ответственность за команду и игроков. Если футболист не может нормально играть, то в составе его не будет. Я тренировал множество звезд, но никогда не ставил игроков в состав лишь из-за репутации", - заявил Ву Цзиньсу.
33-летний Тевес перешел в китайский "Шанхай Шеньхуа" в декабре 2016 года. По данным британских журналистов, он получает 35 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Его соотечественник Эсекиель Лавесси из китайского "Хэбэй Форчун" зарабатывает 30 миллионов в год и занимает второе место в этом рейтинге.
В текущем сезоне Тевес провел 12 матчей в китайской Суперлиге, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
"Тевес знает о моих тактических планах, выпускать на поле я его не планирую. Тевес не готов физически. Он не будет играть. У него лишний вес, как и у Гуарина. Я несу ответственность за команду и игроков. Если футболист не может нормально играть, то в составе его не будет. Я тренировал множество звезд, но никогда не ставил игроков в состав лишь из-за репутации", - заявил Ву Цзиньсу.
33-летний Тевес перешел в китайский "Шанхай Шеньхуа" в декабре 2016 года. По данным британских журналистов, он получает 35 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Его соотечественник Эсекиель Лавесси из китайского "Хэбэй Форчун" зарабатывает 30 миллионов в год и занимает второе место в этом рейтинге.
В текущем сезоне Тевес провел 12 матчей в китайской Суперлиге, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.