Клуб из Лос-Анджелеса готов сделать Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком лиги

Сейчас в МЛС больше всех получает Кака.
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Златан Ибрагимович. Фото The Sun
Шведский форвард Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в американском "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает Los Angeles Times.
Клуб предлагает ему подписать контракт с зарплатой в 7,7 миллиона долларов в год, что сделает Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком МЛС.
Сейчас больше всех в главной лиге США зарабатывает экс-полузащитник "Милана", "Реала" и сборной Бразилии Кака, который получает в "Орландо" 7,2 миллиона евро в год.
20 апреля Ибрагимович получил серьезную травму колена в матче Лиги Европы с "Андерлехтом". Его восстановление продлится до зимы.
В июне закончился контракт Ибрагимовича с "Манчестер Юнайтед", за который в дебютном сезоне английской премьер-лиги он забил 17 голов. Не исключено, что швед еще вернется в клуб.
До Англии Ибрагимович играл за ПСЖ, "Милан", "Барселону", "Интер", "Ювентус", "Аякс" и родной "Мальме".
На этой неделе Ибрагимович заявил, что всех фанатов ждет "большое объявление" о его следующем клубе.
Клуб предлагает ему подписать контракт с зарплатой в 7,7 миллиона долларов в год, что сделает Ибрагимовича самым высокооплачиваемым игроком МЛС.
Сейчас больше всех в главной лиге США зарабатывает экс-полузащитник "Милана", "Реала" и сборной Бразилии Кака, который получает в "Орландо" 7,2 миллиона евро в год.
20 апреля Ибрагимович получил серьезную травму колена в матче Лиги Европы с "Андерлехтом". Его восстановление продлится до зимы.
В июне закончился контракт Ибрагимовича с "Манчестер Юнайтед", за который в дебютном сезоне английской премьер-лиги он забил 17 голов. Не исключено, что швед еще вернется в клуб.
До Англии Ибрагимович играл за ПСЖ, "Милан", "Барселону", "Интер", "Ювентус", "Аякс" и родной "Мальме".
На этой неделе Ибрагимович заявил, что всех фанатов ждет "большое объявление" о его следующем клубе.