Украинский полузащитник отклонил заманчивое предложение из Казахстана ради родного клуба

Игрок вернулся в "Черноморец".
Сегодня 14:09
Фото - Денис Руденко, Footboom
Полузащитник Иван Бобко сообщил, что подписал контракт с украинским "Черноморцем", несмотря на имеющееся у него выгодное предложение из Казахстана, сообщает sportarena.com.
Хавбек признался, что в последнее время не имел конкретных предложений от европейских клубов, однако хороший вариант был в Казахстане, от которого футболист в итоге решил отказаться ради возвращения в родной клуб.
"В принятии решения вернуться в "Черноморец" очень важным стал звонок главного тренера Александра Бабича, который предложил мне этот вариант. Почувствовал, что на меня рассчитывают. С удовольствием принял это решение, несмотря на то, что имел очень заманчивое предложение из Казахстана, где предлагали весьма хорошие деньги. Рад вновь оказаться дома и получать удовольствие от футбола", - сказал Бобко.
Летом минувшего года Бобко подписал контракт с "Дебреценом" по схеме "0,5 +1", однако в конце 2016-го покинул венгерский клуб после полученной серьезной травмы. "Дебрецен", по словам игрока, не захотел по этой причине продлевать с ним сотрудничество.
Хавбек признался, что в последнее время не имел конкретных предложений от европейских клубов, однако хороший вариант был в Казахстане, от которого футболист в итоге решил отказаться ради возвращения в родной клуб.
"В принятии решения вернуться в "Черноморец" очень важным стал звонок главного тренера Александра Бабича, который предложил мне этот вариант. Почувствовал, что на меня рассчитывают. С удовольствием принял это решение, несмотря на то, что имел очень заманчивое предложение из Казахстана, где предлагали весьма хорошие деньги. Рад вновь оказаться дома и получать удовольствие от футбола", - сказал Бобко.
Летом минувшего года Бобко подписал контракт с "Дебреценом" по схеме "0,5 +1", однако в конце 2016-го покинул венгерский клуб после полученной серьезной травмы. "Дебрецен", по словам игрока, не захотел по этой причине продлевать с ним сотрудничество.