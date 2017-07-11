У игрока "Аякса" после потери сознания во время матча выявили необратимые повреждения мозга

Игрока ввели в искусственную кому.
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Фото с официального сайта "Аякса"
Полузащитник "Аякса" Абдельхак Нури продолжает находиться в больнице после потери сознания в товарищеском матче с "Вердером", сообщает официальный твиттер голландского клуба.
8 июля во втором тайме предсезонного матча Нури упал на газон, потеряв сознание. Около 15 минут врачи оказывали ему помощь, после чего на вертолете он был отправлен в больницу.
У Нури возникли проблемы с сердцем. Игрока ввели в искусственную кому. На следующий день "Аякс" объявил, что его жизни ничего не угрожает, а сегодня - что у него выявлены серьезные и необратимые повреждения головного мозга.
20-летний Нури в прошлом сезоне дебютировал в основном составе "Аякса" и провел девять матчей в чемпионате Голландии. В молодежной команде амстердамцев он забил 11 голов в 45 играх.
Имеющий марокканское происхождение и паспорт Нури родился в Амстердаме и выступал за все юношеские сборные Голландии.
8 июля во втором тайме предсезонного матча Нури упал на газон, потеряв сознание. Около 15 минут врачи оказывали ему помощь, после чего на вертолете он был отправлен в больницу.
У Нури возникли проблемы с сердцем. Игрока ввели в искусственную кому. На следующий день "Аякс" объявил, что его жизни ничего не угрожает, а сегодня - что у него выявлены серьезные и необратимые повреждения головного мозга.
20-летний Нури в прошлом сезоне дебютировал в основном составе "Аякса" и провел девять матчей в чемпионате Голландии. В молодежной команде амстердамцев он забил 11 голов в 45 играх.
Имеющий марокканское происхождение и паспорт Нури родился в Амстердаме и выступал за все юношеские сборные Голландии.