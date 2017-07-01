Диего Марадона задумался о российском гражданстве
Сегодня 14:23
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Диего Марадона Фото: Stefano Renna / Ropi / Zumapress / Globallookpress.com
Аргентинская звезда футбола Диего Марадона задумался о получении российского гражданства. Об этом пишет"Советский спорт".
56-летний аргентинец приехал в страну в рамках движения "Россия любит футбол" и посетил финал Кубка конфедераций.
Ранее Марадона заявил о готовности возглавить сборную России по футболу и рассказал, что считает президента Владимира Путина своим кумиром: "У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин", - сказал он.
В бытность игроком Марадона в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001-м по результатам опроса Международной федерации футбола (ФИФА) его и бразильца Пеле признали лучшими футболистами в истории.
7 марта бывший чемпион мира по боксу американец Шейн Мосли рассказал, что задумался бы о принятии российского гражданства при получении соответствующего предложения.
56-летний аргентинец приехал в страну в рамках движения "Россия любит футбол" и посетил финал Кубка конфедераций.
Ранее Марадона заявил о готовности возглавить сборную России по футболу и рассказал, что считает президента Владимира Путина своим кумиром: "У меня на стене дома есть фотографии. Рядом висят портреты: Фидель Кастро и Владимир Путин", - сказал он.
В бытность игроком Марадона в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001-м по результатам опроса Международной федерации футбола (ФИФА) его и бразильца Пеле признали лучшими футболистами в истории.
7 марта бывший чемпион мира по боксу американец Шейн Мосли рассказал, что задумался бы о принятии российского гражданства при получении соответствующего предложения.