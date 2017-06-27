УЕФА не заинтересован в введении системы видеоповторов

Система VAR тестируется на Кубке конфедераций.
Сегодня 23:13
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Фото с сайта thejournal.ie
УЕФА в данный момент не намерен вводить систему видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом заявил глава организации Александер Чеферин, сообщает "Р-Спорт".
В марте 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил тесты видеоповторов в футболе. Сообщалось, что тесты могут начаться не позже сезона-2017/18 и должны продлиться около двух лет.
Система VAR была введена на Кубке конфедераций-2017 в России в качестве эксперимента. При этом в ряде случаев после просмотра видеоповторов были отменены голы, первоначально засчитанные арбитром.
"Нужно много событий, чтобы убедить меня. УЕФА в настоящее время не намерен вводить эту систему", - цитирует Чеферина mladina.si.
Ранее ФИФА сообщила, что Австралия, Бразилия, Германия, Португалия, Нидерланды и США дали согласие на тестирование системы видеоповторов во время матчей своих чемпионатов.
В УЕФА входят 55 национальных футбольных ассоциаций, в том числе и Казахстан.
В марте 2016 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил тесты видеоповторов в футболе. Сообщалось, что тесты могут начаться не позже сезона-2017/18 и должны продлиться около двух лет.
Система VAR была введена на Кубке конфедераций-2017 в России в качестве эксперимента. При этом в ряде случаев после просмотра видеоповторов были отменены голы, первоначально засчитанные арбитром.
"Нужно много событий, чтобы убедить меня. УЕФА в настоящее время не намерен вводить эту систему", - цитирует Чеферина mladina.si.
Ранее ФИФА сообщила, что Австралия, Бразилия, Германия, Португалия, Нидерланды и США дали согласие на тестирование системы видеоповторов во время матчей своих чемпионатов.
В УЕФА входят 55 национальных футбольных ассоциаций, в том числе и Казахстан.