МВД выявило хищения в размере 500 миллионов рублей при строительстве стадиона в Калининграде к ЧМ-2018

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:1
Динамо Мн Рунавик НСИ 1:0
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Судува Шахтер Сл 21:00
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 2:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Коточигов Янянин
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
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Лучший гол 17 тура КПЛ

МВД выявило хищения в размере 500 миллионов рублей при строительстве стадиона в Калининграде к ЧМ-2018

Ранее аналогичные нарушения были выявлены при строительстве арены "Крестовский" в Санкт-Петербурге.

1 Комментариев
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
МВД выявило хищения при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу-2018 в Калининграде. Полиция возбудила дело по факту мошенничества. Об этом пишет "Коммерсантъ".

В деле оказалась замешана одна из субподрядных организаций, нанятых ОАО "ГлобалЭлектроСервис". По подсчетам правоохранителей, при подготовке строительной площадки под строительство стадиона объем выполненных работ был завышен более чем на 500 миллионов рублей.

В офисе столичной компании "ГлобалЭлектроСервис" произошел обыск. Сотрудников правоохранительных органов интересовала документация, связанная с заключением контракта с одной из субподрядных организаций на строительство стадиона в Калининграде.

Некоторые из субподрядчиков также подозреваются в невыполнения графика работ. Вместо предусмотренного в контракте года на подготовку площадки ушло почти два.

В 2016 году заказчик строительства арены обратился в арбитражный суд с иском к "ГлобалЭлектроСервис", требуя взыскать с него неустойку в размере более 60 миллионов рублей, однако дело было проиграно.

Строители утверждали, что дополнительные средства требовались для преодоления непредвиденных трудностей, с которыми они столкнулись при подготовке площадки. На укрепление конструкций потребовалось около 400 миллионов рублей.

Ранее хищения бюджетных средств были выявлены при строительстве арены "Крестовский" в Санкт-Петербурге.
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