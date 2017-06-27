Бразильский арбитр с пистолетом в руках пытался арестовать ударившего его футболиста

Теперь арбитру грозит дисквалификация.
Сегодня 18:16
Фото: FocusOn News
Нестандартный случай произошел во время одного из матчей в любительской лиге Бразилии. Об этом сообщает "С-Э".
Арбитр встречи Камилу Эустакью де Соуза, который также является полицейским, вызвал страх и изумление у всех участников поединка, когда после полученного удара по лицу отправился на скамейку, чтобы достать свой пистолет и наручники.
Однако воспользоваться ими ему не удалось, так как футболист, недовольный решением рефери назначить пенальти, убежал с поля, увидев пистолет, а судью остановили его помощники.
Теперь арбитру грозит дисквалификация. Сам же он считает, что сделал все правильно и нарушителя следовало арестовать.
Арбитр встречи Камилу Эустакью де Соуза, который также является полицейским, вызвал страх и изумление у всех участников поединка, когда после полученного удара по лицу отправился на скамейку, чтобы достать свой пистолет и наручники.
Однако воспользоваться ими ему не удалось, так как футболист, недовольный решением рефери назначить пенальти, убежал с поля, увидев пистолет, а судью остановили его помощники.
Теперь арбитру грозит дисквалификация. Сам же он считает, что сделал все правильно и нарушителя следовало арестовать.