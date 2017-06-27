Марадона назвал себя фанатом Путина

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины рассказал об опыте общения с президентом России.
27 июня 09:17
Диего Марадона Фото: Patrick Seeger / DPA / Globallookpress.com
Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона рассказал об опыте общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Ole.com.
"Я общался с Путиным, потом он перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для чемпионата мира 2018 года. Я фанат Путина, и я был бы рад помочь. Все возможно. Со мной уже говорили об этом два месяца назад, но важно пообщаться лично с президентом", - рассказал Марадона.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
56-летний Марадона с 8 мая занимает пост главного тренера клуба из второго по силе дивизиона чемпионата ОАЭ "Эль-Фуджайра".
В качестве футболиста Марадона вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001 по результатам опроса Международной федерации футбола (ФИФА) его и бразильца Пеле признали лучшими футболистами за всю историю.
"Я общался с Путиным, потом он перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для чемпионата мира 2018 года. Я фанат Путина, и я был бы рад помочь. Все возможно. Со мной уже говорили об этом два месяца назад, но важно пообщаться лично с президентом", - рассказал Марадона.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
56-летний Марадона с 8 мая занимает пост главного тренера клуба из второго по силе дивизиона чемпионата ОАЭ "Эль-Фуджайра".
В качестве футболиста Марадона вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001 по результатам опроса Международной федерации футбола (ФИФА) его и бразильца Пеле признали лучшими футболистами за всю историю.