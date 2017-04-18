Бывший вратарь "МЮ" извинился за свою реакцию на провокацию пьяного фаната на поле

Однако он считает, что нельзя пьяных болельщиков подпускать вплотную к спортсменам.
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Тим Ховард. Фото с сайта readfootball.com
Тим Ховард, бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона", с 2016 года выступающий за "Колорадо Рэпидз", принес извинения за инцидент двухнедельной давности, который привел к его трехматчевой дисквалификации.
Ховард поругался с одним из фанатов во время матча, в котором "Колорадо" проиграл "Спортинг Канзас Сити" со счетом 1:3.
"Я хочу начать с того, что искренне сожалею о своем поведении в матче с "Канзас Сити" и хочу извиниться перед болельщиками. Я позволил себе слишком многое после той провокации и сказал некоторые вещи, которые не должен был говорить.
Конечно, это моя вина. Но все же мне кажется несколько несправедливым, что лига отстранила меня почти от десяти процентов матчей сезона, но ни слова не сказала о вызывающем поведении фаната. Я сожалею о том, что так отреагировал, но считаю, что инцидент нужно рассматривать целиком, а ответственность должна лежать на нас обоих. Нельзя допускать, чтобы пьяный фанат оказывался почти вплотную к спортсмену и оскорблял его. Это точно ненормально и неправильно", - приводит слова Ховарда "Чемпионат".
Тим Ховард - американский футболист венгерского происхождения, вратарь клуба "Колорадо Рэпидз" и сборной США. За время выступления в АПЛ становился обладателем Кубка Англии-2004, Кубка Лиги-2006, Суперкубка Англии-2003, а также золотого Кубка КОНКАКАФ-2007. При этом признавался вратарем года MLS 2001 года и КОНКАКАФ-2013.
Ховард поругался с одним из фанатов во время матча, в котором "Колорадо" проиграл "Спортинг Канзас Сити" со счетом 1:3.
"Я хочу начать с того, что искренне сожалею о своем поведении в матче с "Канзас Сити" и хочу извиниться перед болельщиками. Я позволил себе слишком многое после той провокации и сказал некоторые вещи, которые не должен был говорить.
Конечно, это моя вина. Но все же мне кажется несколько несправедливым, что лига отстранила меня почти от десяти процентов матчей сезона, но ни слова не сказала о вызывающем поведении фаната. Я сожалею о том, что так отреагировал, но считаю, что инцидент нужно рассматривать целиком, а ответственность должна лежать на нас обоих. Нельзя допускать, чтобы пьяный фанат оказывался почти вплотную к спортсмену и оскорблял его. Это точно ненормально и неправильно", - приводит слова Ховарда "Чемпионат".
Тим Ховард - американский футболист венгерского происхождения, вратарь клуба "Колорадо Рэпидз" и сборной США. За время выступления в АПЛ становился обладателем Кубка Англии-2004, Кубка Лиги-2006, Суперкубка Англии-2003, а также золотого Кубка КОНКАКАФ-2007. При этом признавался вратарем года MLS 2001 года и КОНКАКАФ-2013.