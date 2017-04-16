В Аргентине болельщик погиб после того, как соперники скинули его с трибуны во время матча

Фанат пытался уйти от драки.
Сегодня 08:54
Фото с сайта chicagotribune.com
Болельщик аргентинского "Бельгано" Эмануэль Бальбо погиб в результате падения с трибуны во время матча чемпионата страны по футболу с клубом "Тальерес", сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на официальный сайт клуба.
Дерби двух команд из Кордобы прошло в субботу 15 апреля и завершилось со счетом 1:1. По информации клуба, Бальбо сорвался с трибуны и упал с трехметровой высоты, пытаясь уйти от драки с фанатами "Тальереса". Болельщик перелезал через перила, чтобы уйти от неприятелей на другой сектор, но в этот момент несколько фанатов соперника подбежали к нему и нанесли несколько ударов, в результате чего он сорвался и упал.
Эмануэль Бальбо скончался от травмы головы в одной из больниц города в субботу. Врачи не смогли спасти его жизнь.
"Клуб "Бельгано" приносит глубокие сожаления в связи с гибелью Эмануэля Бальбо и как организатор матча готов оказать любое содействие органам правосудия, чтобы восстановить справедливость. Выражаем соболезнования близким погибшего", - говорится в заявлении на сайте клуба.
Дерби двух команд из Кордобы прошло в субботу 15 апреля и завершилось со счетом 1:1. По информации клуба, Бальбо сорвался с трибуны и упал с трехметровой высоты, пытаясь уйти от драки с фанатами "Тальереса". Болельщик перелезал через перила, чтобы уйти от неприятелей на другой сектор, но в этот момент несколько фанатов соперника подбежали к нему и нанесли несколько ударов, в результате чего он сорвался и упал.
Эмануэль Бальбо скончался от травмы головы в одной из больниц города в субботу. Врачи не смогли спасти его жизнь.
"Клуб "Бельгано" приносит глубокие сожаления в связи с гибелью Эмануэля Бальбо и как организатор матча готов оказать любое содействие органам правосудия, чтобы восстановить справедливость. Выражаем соболезнования близким погибшего", - говорится в заявлении на сайте клуба.