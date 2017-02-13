Чемпион Китая намерен избавиться от всех легионеров к 2020 году

Команда уже шесть лет заканчивает сезон на первом месте.
Вчера 23:37
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Фото с официального сайта "Гуанчжоу Эвергранд"
Шестикратный чемпион Китая "Гуанчжоу Эвергранд" планирует в будущем избавиться от всех иностранных игроков и продолжить выступления, используя только местных футболистов. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на The Sun.
По информации издания, клуб разработал план, по которому к 2020 году команда останется без единого легионера и сделает ставку на доморощенных игроков. Таким образом "Гуанчжоу Эвергранд" рассчитывает помочь развитию всего китайского футбола.
Сейчас в "Гуанчжоу Эвергранд" числятся шесть иностранных игроков. Среди них бразильцы Паулиньо, Алан и Рикардо Гулар, колумбийский форвард Джексон Мартинес и два защитника из Южной Кореи. Тренирует команду бразильский специалист Луис Фелипе Сколари.
Отметим, что "Гуанчжоу Эвергранд" за последние шесть сезонов шесть раз становился чемпионом Китая. Команда также дважды выигрывала Азиатскую Лигу чемпионов (2013 и 2015).
По информации издания, клуб разработал план, по которому к 2020 году команда останется без единого легионера и сделает ставку на доморощенных игроков. Таким образом "Гуанчжоу Эвергранд" рассчитывает помочь развитию всего китайского футбола.
Сейчас в "Гуанчжоу Эвергранд" числятся шесть иностранных игроков. Среди них бразильцы Паулиньо, Алан и Рикардо Гулар, колумбийский форвард Джексон Мартинес и два защитника из Южной Кореи. Тренирует команду бразильский специалист Луис Фелипе Сколари.
Отметим, что "Гуанчжоу Эвергранд" за последние шесть сезонов шесть раз становился чемпионом Китая. Команда также дважды выигрывала Азиатскую Лигу чемпионов (2013 и 2015).