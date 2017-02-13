Чемпион Китая намерен избавиться от всех легионеров к 2020 году

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Вольфсбург Хоффенхайм 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Бернли Челси 1:1
Суонси Сити Лестер Сити 2:0
Борнмут Манчестер Сити 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Реал М 1:3
Вильярреал Малага 1:1
Лас-Пальмас Севилья 0:1
Атлетико М Сельта 3:2
Эйбар Гранада 4:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Удинезе 3:0
Кротоне Рома 0:2
Интер Эмполи 2:0
Кальяри Ювентус 0:2
Лацио Милан 1:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Иртыш Ом Экибастуз 1:0
Акжайык Алашкерт 3:0
Шахтер Академия Пандев 1:1
Кайсар Бананц 2:0
Тараз Септември 1:2
Актобе Сталь Дн 0:2
Окжетпес Подбескидже 2:4
Кайсар Олимпик Д 0:0
Астана Заря Лг 1:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Ганновер 96 Бохум 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Локомотив Адмирал 6:1
Барыс Сибирь 2:1 ОТ
Салават Юлаев Ак Барс 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Буран +:- ТП
Сарыарка ХК Рязань 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 2:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 5:1
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 4:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 10:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Номад 2:4
Арлан Алматы 3:2 ОТ
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Каспий-2 Барсы Атырау-2 42:69
Тигры Астаны Иртыш 81:69
Окжетпес Барс 85:79
Иртыш Каспий-2 86:42
Барс Тигры Астаны 62:58
Барсы Атырау-2 Окжетпес 72:64
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Гонка преследования. 10 км. Финалы (женщины) 15:30
Гонка преследования. 12,5 км. Финалы 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
ТНК "Казхром" Есиль СК 3:2
Павлодар Атырау 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Павлодар 2:3
Буревестник-Алматы Алтай 1:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Диес, Верворт Бехар, Голубев 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Чандигарх (Индия) - 2017"
Бава, Хан Каловелонис, Хабибулин 2:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 6:1
Актобе СДЮШОР № 7 6:0
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Аль-Савади - Насим Гарден (176.5 km) 13:10
>>>
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайсар Олимпик Д 0:0
Астана Заря Лг 1:0
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Снежные Барсы (мол) 4:0
Толпар (мол) Алтай (мол) 10:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Бейбарыс Кулагер 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 6:1
Актобе СДЮШОР № 7 6:0
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Павлодар 2:3
Буревестник-Алматы Алтай 1:3
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 14:00
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Металлург Мг 20:00
Слован Медвешчак 23:55
Барыс Металлург Нк 19:30
Югра Сибирь 20:00
ЦСКА Торпедо НН 22:30
Металлург Мг Трактор 20:00
Барыс Авангард 17:00
Салават Юлаев Лада 17:30
ЦСКА Спартак 20:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК ХК Рязань 18:30
Сарыарка Буран 19:00
Торпедо УК СКА-Нева 18:30
Сарыарка Звезда Чх 19:00
Торпедо УК Звезда Чх 17:00
Сарыарка СКА-Нева 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Авто (мол) Алтай (мол) 14:00
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Толпар (мол) Снежные Барсы (мол) 19:30
Авто (мол) Алтай (мол) 19:30
Алтай (мол) Сарматы (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Стальные Лисы (мол) 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алматы 19:00
Номад Иртыш 19:00
Горняк Темиртау 19:00
Астана Алтай-Торпедо 19:00
Бейбарыс Кулагер 20:00
Бейбарыс Кулагер
Астана Алтай-Торпедо
Номад Иртыш 14:00
Горняк Темиртау 19:00
Хоккей. Зимние Азиатские игры 2017
Казахстан Япония 09:00
Тайланд Южная Корея 12:30
Китай Гонконг 16:00
Гонконг Тайланд 09:00
Китай Казахстан 12:30
Япония Южная Корея 16:00
Китай Тайланд 09:00
Казахстан Южная Корея 12:30
Япония Гонконг 16:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Локомотив-Кубань Астана 23:00
Зенит СПб ЦСКА 23:00
Цмоки-Минск Астана 19:00
ЦСКА Локомотив-Кубань 19:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Барсы Атырау
Каспий Барсы Атырау
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 18:30
Окжетпес Иртыш 18:30
Иртыш Тигры Астаны 16:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Аят 18:00
Актобе СДЮШОР № 7 19:00
Футзал. IV Кубок Еременко 2016/17
Кайрат Дина 22:00
КПРФ Сибиряк 22:30
Биатлон. Чемпионат мира по биатлону 2017
Индивидуальная гонка. 15 км. Финалы (женщины) 19:30
Индивидуальная гонка. 20 км. Финалы 19:30
Эстафета. 4х6 км. Финалы (женщины) 19:45
Эстафета. 4х7,5 км. Финалы 19:45
Масс-старт. 12,5 км. Финалы (женщины) 16:30
Масс-старт. 15 км. Финалы 19:45
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Аугсбург Байер 01:30
Боруссия Д Вольфсбург 20:30
Боруссия М РБ Лейпциг 20:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Гранада Бетис 01:45
Спортинг Х Атлетико М 18:00
Реал М Эспаньол 21:15
Севилья Эйбар 01:45
Реал Сосьедад Вильярреал 17:00
Барселона Леганес 01:45
Малага Лас-Пальмас 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Палермо 01:45
Аталанта Кротоне 23:00
Эмполи Лацио 01:45
Рома Торино 23:00
Милан Фиорентина 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Атырау Днепр Дн
Акжайык Динамо Бт
Шахтер Заря Лг
Тобол Оренбург
Ордабасы Тосно
Казахстан (U-21) Оренбург
Тобол (U-21) Арсенал-мол Тл
Астана Олимпия Л
Кайрат Динамо М 20:00
Актобе Амкар
Атырау Ильичевец
Тобол Ильичевец
Шахтер Динамо Бт
Кайрат Анжи
Казахстан (U-21) Ростов
Астана Арсенал Тл
Тобол (U-21) Балканы
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Бенфика Боруссия Д 01:45
ПСЖ Барселона 01:45
Бавария Арсенал 01:45
Реал М Наполи 01:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Краснодар Фенербахче 22:00
Астра Дж Генк 23:55
Лудогорец Копенгаген 23:55
Сельта Шахтер Д 23:55
Олимпиакос Османлыспор 23:55
Гент Тоттенхэм 23:55
Ростов Спарта П 23:55
Боруссия М Фиорентина 23:55
А3 Алкмаар Лион 23:55
Легия В Аякс 02:05
Андерлехт Зенит 02:05
Манчестер Юнайтед Сент-Этьен 02:05
Вильярреал Рома 02:05
Хапоэль Б-Ш Бешикташ 02:05
ПАОК Шальке-04 02:05
Атлетик АПОЕЛ 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Вюрцбургер Киккерс 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Тараз 14:00
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 16:00
Атырау Есиль СК 18:00
Буревестник-Алматы Павлодар 14:00
Алтай ТНК "Казхром" 16:00
Тараз Атырау 18:00
Павлодар Алтай 14:00
Есиль СК Тараз 16:00
Атырау Буревестник-Алматы 18:00
ТНК "Казхром" Павлодар 14:00
Буревестник-Алматы Есиль СК 16:00
Алтай Атырау 18:00
Тараз Буревестник-Алматы 14:00
Есиль СК Алтай 16:00
Атырау ТНК "Казхром" 18:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда
Алтай Астана
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Алтай
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Тур Омана" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Nakhal - Аль-Бустан (145.5 km) 13:05
Групповая гонка. Этап 3. Сиб - Курайят (162 km) 13:10
Групповая гонка. Этап 4. Ас-Сифа - Сиб (118 km) 14:10
Групповая гонка. Этап 5. Sama'il - Джабаль Аль-Ахдар (152.5 km) 13:00
Групповая гонка. Этап 6. Сиб - Матра (130.5 km) 13:10
Теннис. Турнир ATP Мемфис (США) 2017
Кукушкин Браун 21:00
Теннис. Турнир WTA Доха (Катар) 2017
Путинцева Бачински 14:00
Бабош, Касаткина Савчук, Шведова 14:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Шербур (Франция) -2017"
Джунейд, Флиген Бехар, Голубев 15:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Никельщик 14:00
Акжайык Знамя-Удмуртия
Акжайык Знамя-Удмуртия
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Чайна Драгонс Patriot Boxing Team 17:30
Астана Арланс Узбек Тайгерс 18:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Балоев Ковалевскис
Ислам Ассис 08:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 16:00
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 16:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 12. Отепя (Эстония) 17:30
Лыжные гонки. Зимние Азиатские игры 2017
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Финалы (женщины)
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Финалы
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Финалы (женщины)
Кёрлинг. Зимние Азиатские игры 2017
Япония Китайский Тайбэй 06:00
Китай Казахстан 06:00
Южная Корея Катар 06:00
Япония Катар 10:30
Казахстан Китай 10:30
Южная Корея Казахстан 15:00
Япония Катар 15:00
Казахстан Япония 06:00
Катар Южная Корея 06:00
Китай Китайский Тайбэй 06:00
Катар Казахстан 06:00
Южная Корея Китай 06:00
Катар Казахстан 10:30
Китайский Тайбэй Южная Корея 10:30
Китай Япония 10:30
Япония Южная Корея 15:00
Китай Катар 15:00
Южная Корея Китай 06:00
Китайский Тайбэй Катар 06:00
Казахстан Япония 06:00
Китай Япония 10:30
Южная Корея Казахстан 10:30
Катар Китай 15:00
Казахстан Китайский Тайбэй 15:00
Япония Южная Корея 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 14:30
Сноубординг. Зимние Азиатские игры 2017
Параллельный слалом-гигант. Финалы
Параллельный слалом-гигант. Финалы (женщины)
Параллельный слалом. Финалы
Параллельный слалом. Финалы (женщины)
Конькобежный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
500 м. Финалы
3000 м. Финалы (женщины)
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
Командная гонка. Финалы (женщины)
Командная гонка. Финалы
10000 м. Финалы
5000 м. Финалы (женщины)
Шорт-трек. Зимние Азиатские игры 2017
1500 м. Финалы
1500 м. Финалы (женщины)
500 м. Финалы
500 м. Финалы (женщины)
1000 м. Финалы
5000 м. Финалы
1000 м. Финалы (женщины)
3000 м. Финалы (женщины)
Прыжки с трамплина. Зимние Азиатские игры 2017
К 95 личное первенство. Финалы
Горнолыжный спорт. Зимние Азиатские игры 2017
Гигантский слалом. Финалы
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Чемпион Китая намерен избавиться от всех легионеров к 2020 году

Команда уже шесть лет заканчивает сезон на первом месте.

Ссылки по теме:

1 Комментариев
Фото с официального сайта "Гуанчжоу Эвергранд"
Фото с официального сайта "Гуанчжоу Эвергранд"
Шестикратный чемпион Китая "Гуанчжоу Эвергранд" планирует в будущем избавиться от всех иностранных игроков и продолжить выступления, используя только местных футболистов. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на The Sun.

По информации издания, клуб разработал план, по которому к 2020 году команда останется без единого легионера и сделает ставку на доморощенных игроков. Таким образом "Гуанчжоу Эвергранд" рассчитывает помочь развитию всего китайского футбола.

Сейчас в "Гуанчжоу Эвергранд" числятся шесть иностранных игроков. Среди них бразильцы Паулиньо, Алан и Рикардо Гулар, колумбийский форвард Джексон Мартинес и два защитника из Южной Кореи. Тренирует команду бразильский специалист Луис Фелипе Сколари. 


Отметим, что "Гуанчжоу Эвергранд" за последние шесть сезонов шесть раз становился чемпионом Китая. Команда также дважды выигрывала Азиатскую Лигу чемпионов (2013 и 2015). 
  Комментариев: 1
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Марат Галиев Вчера 23:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 839
Ну не так много шесть
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть