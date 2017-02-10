Итальянского нападающего сравнили со Златаном Ибрагимовичем за гол пяткой в прыжке

В итоге этот мяч принес его команде победу.
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Франческо Ниакастро. tifogrifo.com
Форвард "Перуджи" Франческо Ниакастро забил красивый гол в матче с "Тернаной", сообщает "Чемпионат".
Встреча 25-го тура серии Б завершилась победой "Перуджи" со счетом 1:0. Победный гол был забит на 75-й минуте, когда Ниакастро пяткой в прыжке замкнул прострел с фланга.
За этот мяч итальянские СМИ сравнили Ниакастро со Златаном Ибрагимовичем. Шведский форвард "Манчестер Юнайтед" известен своими акробатическими голами.
Встреча 25-го тура серии Б завершилась победой "Перуджи" со счетом 1:0. Победный гол был забит на 75-й минуте, когда Ниакастро пяткой в прыжке замкнул прострел с фланга.
За этот мяч итальянские СМИ сравнили Ниакастро со Златаном Ибрагимовичем. Шведский форвард "Манчестер Юнайтед" известен своими акробатическими голами.